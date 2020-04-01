ممثلة مصرية شهيرة: بعد قرصة كورونا لابد من العودة إلى الدين (فيديو) ممثلة مصرية شهيرة: بعد قرصة كورونا لابد من العودة إلى الدين (فيديو) أول دولة أوروبية تعلن السيطرة كلية على فيروس كورونا محافظتان سعوديتان يمنع فيها التجوال على مدار الساعة وزارة الداخلية تصدرا بيان عاجل ا للمواطنين فنانة عالمية تطالب بتعويض 10 ملايين دولار من تطبيق ذكي البيت الأبيض يدافع عن خرق إيفانكا ترامب للحجر الصحي قناة عبرية: أمريكا حذرت إسرائيل من فيروس قاتل سفارة اليمن في القاهرة تطلق مبادرة إنسانية لمساعدة العالقين والمتضررين وتناشد أهل الخير بالمساهمة قتلى وجرحى مدنيين في قصف مدفعي حوثي استهدف سوق ”العقلة“ في البيضاء طبيب حاصل على جائزة نوبل يفجر مفاجئات مرعبة فيروس كورونا .. من اين خرج وبماذا تم خلطة ؟
دعت الممثلة المصرية، نادية الجندي إلى “العودة لأصول الدين”، في سياق تعليقها على أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي أثارت حالة من الهلع في العالم.
قالت في مقابلة عبر الفيديو مع برنامج “يحدث في مصر” على قناة “MBC مصر”، إن ما يحدث هو درس للجميع من عند الله “يمكن يفوق الناس ويخلي الناس تحب بعض”.
واعتبرت أن ما حصل “درس لنا كلنا من عند ربنا علشان يبقى فيه حب وسلام في العالم بعد أن بعد الناس عن ربنا وبعدوا عن الإنسانيات.. وعن أشياء كثيرة..”.
ووصفت الوباء الذي حصد أرواح عشرات الآلاف حول العالم بأنه “قرصة أذن.. أعطاه ربنا لنا.. علشان الناس تفوق وتعرف إن فيه ربنا.. وتعرف إن لازم نرجع تاني لأصول الدين.. والمودة والرحمة والحاجات اللي ربنا نزلها وإحنا في غفلة من الزمن بعدنها عنها”.