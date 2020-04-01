ممثلة مصرية شهيرة: بعد قرصة كورونا لابد من العودة إلى الدين (فيديو)

السبت 18 إبريل-نيسان 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 339

دعت الممثلة المصرية، نادية الجندي إلى “العودة لأصول الدين”، في سياق تعليقها على أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي أثارت حالة من الهلع في العالم.

قالت في مقابلة عبر الفيديو مع برنامج “يحدث في مصر” على قناة “MBC مصر”، إن ما يحدث هو درس للجميع من عند الله “يمكن يفوق الناس ويخلي الناس تحب بعض”.

واعتبرت أن ما حصل “درس لنا كلنا من عند ربنا علشان يبقى فيه حب وسلام في العالم بعد أن بعد الناس عن ربنا وبعدوا عن الإنسانيات.. وعن أشياء كثيرة..”.

ووصفت الوباء الذي حصد أرواح عشرات الآلاف حول العالم بأنه “قرصة أذن.. أعطاه ربنا لنا.. علشان الناس تفوق وتعرف إن فيه ربنا.. وتعرف إن لازم نرجع تاني لأصول الدين.. والمودة والرحمة والحاجات اللي ربنا نزلها وإحنا في غفلة من الزمن بعدنها عنها”.