أول دولة أوروبية تعلن السيطرة كلية على فيروس كورونا

الجمعة 17 إبريل-نيسان 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، الجمعة، أن تفشي فيروس كورونا المستجد صار تحت السيطرة الآن في ألمانيا.

وقال شبان في برلين: “التفشي -وفقا لحالة اليوم- أصبح قابلا للسيطرة مجددا وبصورة أكبر”.

وذكر شبان أنه كانت هناك ديناميكية قوية للغاية في انتشار المرض في منتصف آذار/مارس الماضي، موضحا أن ذلك دفع الحكومة الاتحادية والولايات إلى اتخاذ القرار بـ”الكبح التام”، وقال: “الآن يمكننا القول بأن هذا تكلل بالنجاح، فأعداد الإصابات انخفضت بوضوح، خاصة الزيادة النسبية من يوم لآخر”.

وأوضح شبان أن من المشجع أيضا أن عدد حالات الشفاء اليومية تزيد عن عدد الإصابات الجديدة منذ 12 نيسان/أبريل الجاري.

كما تحدث رئيس معهد “روبرت كوخ” الألماني للأبحاث والتحاليل، لوتار فيلر، أيضا عن تحقيق نتائج مؤقتة جيدة، مشيرا إلى الاتجاه الإيجابي المتمثل في تباطؤ الارتفاع اليومي لعدد الإصابات، موضحا أن معدل الاستنساخ يبلغ حاليا 0.7، وقال: “هذا يعني أن الشخص المصاب لا ينقل العدوى لأكثر من شخص في المتوسط”.

وفي المقابل، أشار فيلر إلى ارتفاع حالات الوفاة، وقال: “في هذا الأسبوع سجلنا في الواقع أكبر ارتفاع”، مضيفا أن نسبة حالات الوفاة من إجمالي حالات الإصابة المسجلة تبلغ حاليا 2.9%.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات صادرة عن وكالة ألمانية اتحادية أن كل مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد بات ولأول مرّة ينقل العدوى إلى أقل من شخص، في وقت تستعد أكبر قوة اقتصادية في أوروبا للتخفيف من إجراءات الإغلاق.

وأشارت البيانات الصادرة في وقت متأخر الخميس عن “معهد روبرت كوخ”، وهي وكالة اتحادية معنية بمراقبة الأمراض، إلى أن معدّل العدوى بكوفيد-19 بين شخص وآخر تراجع إلى 0.7. (أ ف ب)