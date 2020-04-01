محافظتان سعوديتان يمنع فيها التجوال على مدار الساعة وزارة الداخلية تصدرا بيان عاجل ا للمواطنين

الجمعة 17 إبريل-نيسان 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، منع التجول على مدار (24) ساعة يوميًا في محافظتي صامطة والداير، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرًا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار جهود مواجهة جائحة "كورونا"، ورفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

وأهابت الداخلية - وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - بالجميع أن يكون الخروج من المنازل للبالغين، وفي الحالات الضرورية فقط؛ وذلك حرصاً على حماية الأطفال من أسباب انتقال العدوى، وأن يتم استخدام خدمات التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

وأوضحت أن منع الدخول والخروج لا يشمل الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، وأنه يسمح - في أضيق نطاق - للسكان بالخروج لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا.

وأوصت بمنع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية، عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات، ومحلات بيع المواد التموينية، ومحطات الوقود، ومحلات الغاز، والخدمات البنكية، وأعمال الصيانة والتشغيل، وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرف الصحي.