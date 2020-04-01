فنانة عالمية تطالب بتعويض 10 ملايين دولار من تطبيق ذكي

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قاضت المطربة والممثلة الأمريكية، سيلينا غوميز، صناع لعبة على الهواتف الذكية، بزعم أنهم استخدموا شبيهة لها دون الحصول على إذن منها.
ويسمح التطبيق لللاعبين المشاركين أن يجعلوا أشباه المشاهير العالميين يرتدون ما يرغبون من ملابس، مثل المطربة البريطانية أديل وكيم كارداشيان وسيلينا غوميز.
ووصفت سيلينا غوميز (27 عاما) ما يقوم به التطبيق "انتهاكا صارخا" لحقوقها في الدعاية، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وذكرت تقارير أن سيلينا غوميز طالبت بتعويض مالي لا يقل عن 10 ملايين دولار، وذلك في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الشركة المصنعة للعبة الذكية.
ويرى محامو غوميز أن ما لا يقل عن 10 ملايين دولار هو ما يمثل "كل الدخل أو الأرباح أو الفوائد الأخرى" التي حققتها اللعبة من وراء استخدام شبيهة لها، بحسب مجلة "بيزنس إنسايدر".
وأضافوا أن الشركة شوهت سمعتها من خلال وضع وجهها على لعبة "مليئة بالعيوب التقنية"، ولديها تقييم 3.5 من أصل 5 نجوم في متجر تطبيقات "آبل".
يشار إلى أن هذه ليست هي الحادثة الأولى التي يتم فيها الاستعانة بملامح مشاهير في لعبة على الهواتف الذكية، إذ أنه في 2016 رفعت الممثلة الأمريكية، ليندسي لوهان، قضية ضد صناع لعبة "Grand Theft Auto" لاستخدام شبيهة لها في اللعبة دون الحصول على إذن منها، ولكن المحكمة وقتها رفضت القضية لأن اللعبة لم تشر إلى لوهان باسمها الفعلي.