سفارة اليمن في القاهرة تطلق مبادرة إنسانية لمساعدة العالقين والمتضررين وتناشد أهل الخير بالمساهمة

الجمعة 17 إبريل-نيسان 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ القاهرة

عدد القراءات 796

أطلقت السفارة اليمنية بالقاهرة، الجمعة 17 أبريل/نيسان، مبادرة إنسانية لمساعدة الأسر العالقة بمصر بسبب إغلاق الأجواء وتعذر عودتهم إلى اليمن.

وقال مصدر في السفارة أن المبادرة تأتي في إطار الاهتمام والرعاية بالجالية اليمنية التي تتواجد في جمهورية مصر الشقيقة لغرض الإقامة والعلاج أو العمل.

واثنى المصدر على استجابة عدد من أعضاء مجلس النواب المتواجدين بالقاهرة للمبادرة والتعاون مع القائمين عليها.

وناشدت السفارة رجال الاعمال والخيرين وكل المقتدرين بدعم مثل هذه المبادرات الإنسانية للتخفيف على اليمنيين من وطأة هذه الجائحة ومساعدتهم لتجاوز هذه الأزمة.

وحظيت المبادرة بتفاعل عدد من ابناء الجالية الذين ابدوا استعدادهم للتحرك وجمع التبرعات وايصال المساعدات للأسر المستحقة.

وقدرت احصائيات غير رسمية عدد الأسر العالقة في مصر بـ 13 الف اسرة موزعة على كل محافظات مصر منهم العالقين والمرضى والطلاب والعاملين والذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب ما ترتبت عليه الاجراءات لمواجهة فيروس ( كورونا).

وتبلغ القيمة الإجمالية للسلة الغذائية الواحدة نحو 550 جنيه، وتتكون السلة بحسب مقترح (لجنة الاغاثة) المشكلة من السفارة في مصر من عينات غذائية متنوعة.