قتلى وجرحى مدنيين في قصف مدفعي حوثي استهدف سوق ”العقلة“ في البيضاء

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قُتلت امرأة وطفلان، الجمعة 17 أبريل/نيسان، في قصف مدفعي حوثي، استهدف سوقا شعبيا بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).
وبحسب مصادر محلية فإن قصفا مدفعيا حوثيا، استهدف سوق ”العقلة“ بمديرية ”الصومعة“، المكتظ بالمواطنين أثناء تجمعهم لشراء حواجهم اليومية.
وأسفر القصف عن مقتل امرأة وطفلتها، إضافة إلى طفلة أخرى، فيما أصيب عدد من المدنيين تم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، دون تحديد عددهم أو توضيح مدى خطورة إصاباتهم.
وتتقاسم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والحوثيون السيطرة على محافظة البيضاء التي تشهد عدد من مناطقها مواجهات ازدادت ضراوتها بالأسابيع الماضية، إثر هجمات شنتها القوات الحكومية في محاولة لاستعادة مواقع من الحوثيين.
ومنذ خمسة أعوام وجرائم مليشيا الحوثي لا تتوقف بحق المدنيين في محافظة البيضاء، وهو ما فاقم من الوضع الإنساني والصحي في المحافظة.