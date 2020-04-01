أكبر تكتل سياسي في اليمن يهاجم ”غريفيث“ ويؤكد انه لن يحقق أي نجاح

الجمعة 17 إبريل-نيسان 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اتهم رئيس الهيئة التنفيذية لتحالف الأحزاب الوطني "عدنان العديني"، المبعوث الأممي ”مارتن غريفيث“، بالسعي لإحراز نجاح شخصي في الملف اليمني على حساب القضية.



وفي تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، أكد ”العديني“ أن تجاهل المبعوث الأممي لجرائم الحوثيين لن يحقق له أي نجاح شخصي أو للمجتمع الدولي.



وقال: "يمكن للمبعوث الأممي أن يسعى لإحراز نجاح شخصي من خلال القضية اليمنية لكني أقول له بأن تجاهل جرائم الحوثي لن يوفر أي نجاح يمكن الاحتفاء به لا له ولا للمجتمع الدولي".



وجاء ذلك، بعد ساعات من تقديم المبعوث الأممي إحاطته لمجلس الأمن والذي تجاهل فيها جرائم مليشيا الحوثي وتصعيدها ورفضها لجهود السلام، وتجاهل قضية الصحفيين المختطفين في سجون الحوثي التي أصدرت المليشيا قراراً بإعدامهم، رغم الدعوات الحقوقية للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجريمة والتدخل لسرعة الإفراج عنهم.



وكانت الحكومة اليمنية وعبر مندوبها في الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة أحكام الإعدام بحق الصحفيين والعمل على وقفها، وممارسة الضغوط على الحوثيين وإرغامها على الجنوح للسلم والالتزام بمبادرة وقف النار.