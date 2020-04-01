الحوثيون يعلنون اكتشاف 3 حالات اشتباه بفيروس ”كورونا“ في سكن الأمم المتحدة بصنعاء

الجمعة 17 إبريل-نيسان 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلنت سلطات الإنقلاب الحوثية، الخميس 16 أبريل/نيسان، عن اكتشاف ثلاث حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا بين موظفي الأمم المتحدة في صنعاء.

وأبلغت سلطات الانقلاب الحوثية المنظمات الأممية والدولية بصنعاء إنه تم اكتشاف ثلاث حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا داخل سكن موظفي الأمم المتحدة، موجهة بإيقاف تحركات المنظمات ومنع تواجد الموظفين في المكاتب.

وتحدث الحوثيون عن امتناع ”ليز غراندي“ منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن عن الإفصاح بأسماء المشتبه إصابتهم، وأن ذلك دفعهم إلى وقف تحركات المنظمات بين المحافظات ومنع تواجد الموظفين المحليين والأجانب العاملين في المنظمات الدولية في مكاتبهم في صنعاء ابتداءً من أمس الخميس.

وأكدت مليشيا الحوثي أن "آلية العمل سوف تعود إلى طبيعتها فور إظهار النتائج النهائية للعينات"، محذرة المنظمات الدولية، من مخالفة هذه الإجراءات.