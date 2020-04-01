اليمنيون يتصدرون خامس جنسية في العالم شراء للفلل والعقارات في تركيا

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كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن تصدر اليمنين كخامس جنسية في العالم شراء للعقارات التركية وتحديدا الشقق , حيث اشترى اليمنيون خلال الربع الأول من العام الحالي " 386" شقة في عدة مناطق من تركيا .
ونقلت وكالة الاناضول أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت ارتفاعا بنسبة 14 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 2019.
وبحسب معلومات استقاها مراسل الأناضول من هيئة الإحصاء التركية، فقد اشترى الأجانب 9 آلاف و618 شقة سكنية، خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2019.
وأظهرت نفس المعطيات، أن هذا الرقم ارتفع بنسبة 14 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و948 شقة، خلال نفس الفترة من 2020.
وفضّل الأجانب إسطنبول في شراء الشقق، حيث اشتروا فيها، 5 آلاف و375 شقة، تلتها أنطاليا بألفين و151، وأنقرة بـ665، وبورصة بـ371، ويالوافا بـ339.
واحتل الإيرانيون المرتبة الأولى بين الأجانب الأكثر شراءً للشقق السكنية في تركيا بين يناير ومارس 2020، بشرائهم 1864 شقة.
وجاء العراقيون في المرتبة الثانية بـ1856 شقة، والروس ثالثا بـ763، والأفغان رابعا بـ644، واليمنيين خامسا بـ386.