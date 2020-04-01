أميرة تعود للغناء بعد غياب 14 عاما عن الساحة الفنية لاعب ريال مدريد يمثل أمام النيابة لهذا السبب فريق تركي يبتكر "مادة فعالة" تساهم بوقف تكاثر كورونا الفريق علي محسن يعزي في استشهاد أحد قيادات الجيش الوطني عسكريون يمنيون مبتعثون في الأردن يوجهون مناشدة عاجلة : نحن أكثر عرضة للإصابة بكورونا منظمة الصحة العالمية توصي باستمرار حظر التجول في دولة عربية بسبب تفشي كورونا... خطوة إسرائيلية جديدة تجاه غزة تدشين حملة تبرعات للمتضررين من كارثة سيول مأرب .. «مأرب برس» ينشر قائمة أولية بأسماء المتبرعين عاجل: مفتي السعودية يحسم الجدل بشأن مصير صلاة التراويح هذا العام شاهد: حكم دولي يستخدم تقنية الفار (VAR) في بطولة كروية بمدينة إب اليمنية
"واحشني ياحبيبي..ياعيني ياعمري..يامالك قلبي وروحى..وبإيدك أمرى"، بهذه الكلمات التي كتبها الشاعر مصطفى مرسى، ولحنها وليد سعد، ووزعها محمد مصطفى، تغنى الفنان الليبى الشاب جيلانى بمشاركة الفنانة الليبية أميرة، ليقدم الاثنان أحد أبرز الدويتوهات الغنائية عام 2003، لتحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وتصبح واحدة من أغانى الديو التي لاتزال عالقة بالأذهان رغم مرور 17 عاما على طرحها.
الفنانة الليبية أميرة والتي قدمت هذه الأغنية، وابتعدت فعليا عن الساحة الغنائية منذ 14 عام، تستعد هذه الأيام للعودة مجددا من خلال أغنية لفنانو زمن الفن الجميل بليبيا لتعود تقديمها من جديد بلحن وتوزيع مختلف، حيث قالت في تصريح لـ"اليوم السابع" :" تفرغى لأسرتى وبيتي وظروف اجتماعية خاصة جعلتني ابتعد، ولكن حاليا متفرغه للفن من جديد وحاليا أدرس تنفيذ عمل غنائي ليبى من الزمن الجميل لأحد عمالقة الأغنية الليبية.
وأضافت الفنانة الليبية أميرة، أن الأغنية سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى طرابلس العاصمة بالمدينة القديمة، موضحة أنها ستزور مصر أم الدنيا بمجرد إنتهاء أزمة فيروس كورونا التي أغلقت كل مطارات العالم، لتسجيل عملين باللهجة المصرية من كلماتها وألحانها.
أميرة 1 أميرة فى كليب "واحشنى ياحبيبى"