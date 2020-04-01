أميرة تعود للغناء بعد غياب 14 عاما عن الساحة الفنية

الجمعة 17 إبريل-نيسان 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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"واحشني ياحبيبي..ياعيني ياعمري..يامالك قلبي وروحى..وبإيدك أمرى"، بهذه الكلمات التي كتبها الشاعر مصطفى مرسى، ولحنها وليد سعد، ووزعها محمد مصطفى، تغنى الفنان الليبى الشاب جيلانى بمشاركة الفنانة الليبية أميرة، ليقدم الاثنان أحد أبرز الدويتوهات الغنائية عام 2003، لتحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وتصبح واحدة من أغانى الديو التي لاتزال عالقة بالأذهان رغم مرور 17 عاما على طرحها.

الفنانة الليبية أميرة والتي قدمت هذه الأغنية، وابتعدت فعليا عن الساحة الغنائية منذ 14 عام، تستعد هذه الأيام للعودة مجددا من خلال أغنية لفنانو زمن الفن الجميل بليبيا لتعود تقديمها من جديد بلحن وتوزيع مختلف، حيث قالت في تصريح لـ"اليوم السابع" :" تفرغى لأسرتى وبيتي وظروف اجتماعية خاصة جعلتني ابتعد، ولكن حاليا متفرغه للفن من جديد وحاليا أدرس تنفيذ عمل غنائي ليبى من الزمن الجميل لأحد عمالقة الأغنية الليبية.

وأضافت الفنانة الليبية أميرة، أن الأغنية سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب فى طرابلس العاصمة بالمدينة القديمة، موضحة أنها ستزور مصر أم الدنيا بمجرد إنتهاء أزمة فيروس كورونا التي أغلقت كل مطارات العالم، لتسجيل عملين باللهجة المصرية من كلماتها وألحانها.

أميرة 1 أميرة فى كليب "واحشنى ياحبيبى"