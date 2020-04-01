لاعب ريال مدريد يمثل أمام النيابة لهذا السبب

الجمعة 17 إبريل-نيسان 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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هناك أربعة آلاف و873 مصابا بفيروس كوفيد-19 في صربيا، و99 حالة وفاة- الموقع الرسمي لريال مدريد

يدلي الصربي، لوكا يوفيتش، مهاجم نادي ريال مدريد، بشهادته أمام النيابة العامة في العاصمة بلغراد، بعد ضبط الشرطة له متلبسا بانتهاك الحجر الصحي المنزلي، الذي كان يتعين عليه قضاؤه بعد عودته إلى بلاده قادما من إسبانيا.

وبحسب "إفي"، فإن الشرطة طلبت من النيابة في 19 من الشهر الماضي، إدانة اللاعب لخرقه الحجر الصحي المنزلي، الذي يلزم به جميع المواطنين الصرب العائدين من الخارج، وتحديدا من منطقة ذات معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا المستجد.

وكان يوفيتش قد ادعى أنه كان بصدد التوجه إلى الصيدلية، متذرعا بأنه "لم يكن على دراية بلوائح الحجر الصحي وظن أنه يمكن الخروج مرة يوميا لشراء الحاجيات الأساسية".

وتؤكد إذاعة (بينك) المحلية أيضا، أن نيكولا نينكوفيتش، لاعب أسكولي الإيطالي، يوجد بنفس الموقف، حيث يواجه اللاعبان عقوبة تتراوح بين غرامة مالية بألف و275 يورو، والسجن ثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن هناك أربعة آلاف و873 مصابا بفيروس كوفيد-19 في صربيا، و99 حالة وفاة.