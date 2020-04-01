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ابتكر فريق من الخبراء الأتراك مادة فعالة قد تشكل بديلا للأدوية المستعملة حاليا في علاج فيروس كورونا، إذ يستعدون لتجربتها على الحيوانات في أقرب وقت.
ويضم الفريق 8 خبراء من كليات مختلفة بجامعة "تشوكوروفا"، بولاية أضنة، ويترأسه عضو الهيئة التدريسية في كلية التعليم البروفيسور عثمان غولناز.
وقال غولناز، في مؤتمر صحفي، إنه قرر مع أعضاء فريقه البدء برحلة البحث عن علاج مع تفشي كورونا في معظم دول العالم.
وأضاف أن أعضاء الفريق اجتمعوا قبل حوالي شهرين ونصف لإيجاد حلول ضد تفشي الفيروس، وأن جهودهم أسفرت عن إنتاج مادة فعالة تساهم في الحد من تكاثر الفيروس.
ولفت غولناز، إلى أن تركيبة المادة الفعالة تختلف بشكل كامل عن الأدوية المستخدمة حاليا في عملية علاج المصابين بالفيروس.
وأوضح أن المادة الفعالة تساهم في إيقاف تكاثر الفيروس، وتجاوزت الاختبارات المخبرية في هذا الخصوص بنجاح.
وبيّن غولناز، أن هناك مرحلة طويلة بانتظارهم بعد الآن، حيث سينتقلون لتجربة المادة على الحيوانات في أسرع وقت.