الفريق علي محسن يعزي في استشهاد أحد قيادات الجيش الوطني

الجمعة 17 إبريل-نيسان 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الاحمر برقية عزاء ومواساة في استشهاد نائب عمليات اللواء 121 مشاه قائد الكتيبة الرابعة في اللواء، العقيد مراد يحيى الثلايا، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني بميادين البطولة والشرف.

وأشاد نائب الرئيس بالبطولات والادوار الوطنية التي اجترحها العقيد مراد الثلايا مع زملائه الأبطال طيلة السنوات الماضية، معتبرا ان الشهيد بما مثّله من سلوك متميز وانضباط في المواقع التي تدرج فيها او دقة في تنفيذ المهام العسكرية الموكلة إليه، كان نموذجا مثاليا للعسكري المتميز والوطني المخلص.

وعبر نائب الرئيس في البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب وزملاء الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.