عسكريون يمنيون مبتعثون في الأردن يوجهون مناشدة عاجلة : نحن أكثر عرضة للإصابة بكورونا

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وجه طلاب عسكريون يمنيون مبتعثون في الاردن ،مناشدة عاجلة للجهات المعنية في بلادهم طالبت بصرف مستحقاتهم المالية .
وقال الطلاب في بيان وصل (مأرب برس) اليوم الجمعة : «نحن الطلبة العسكريين في جامعة مؤتة الجناح العسكري في الاردن وأسوةً بزملائنا في الدول الأخرى في ظل تفشي جائحة كوروناCovid19 ،نعيش في حالة حجر صحي بالغ التعقيد إزاء إعلان حالة الطوارئ وتقييد الحركة إضافة إلى شحة المواد الغذائية والصحية الاحتياطية التي نملكها لمواجهة الفيروس والإلتزام بالحجر الصحي، ناهيك عن إغلاق جميع المطاعم والبقالات التي كنا نعتمد عليها كليا وذلك لعدم وجود أي عائد مالي، وعدم صرف مستحقاتنا من قبل التعليم العالي منذ بداية الابتعاث قبل سنتين».
وطالب الطلاب العسكريين ، من وزارة التعليم العالي في اليمن بأعتماد مستحقاتهم بصورة استثنائية من الربع الرابع ، وقالوا انهم عرضة لفيروس كورونا.
نص بيان المناشدة :
- فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية
-فخامة الفريق أول أ-ح/علي محسن صالح الاحمر نائب رئيس الجمهورية
- معالي رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني
- دولة رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك
- معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور / حسين باسلامة
مناشدة عاجلة لصرف مستحقاتنا نحن الطلبة العسكريين في جامعة مؤتة الجناح العسكري في الاردن أسوةً بزملائنا في الدول الأخرى في ظل تفشي جائحة كوروناCovid19نعيش نحن الطلبة في حالة حجر صحي بالغ التعقيد إزاء إعلان حالة الطوارئ وتقييد الحركة إضافة إلى شحة المواد الغذائية والصحية الاحتياطية التي نملكها لمواجهة الفيروس والإلتزام بالحجر الصحي، ناهيك عن إغلاق جميع المطاعم والبقالات التي كنا نعتمد عليها كليا وذلك لعدم وجود أي عائد مالي، وعدم صرف مستحقاتنا من قبل التعليم العالي منذ بداية الابتعاث قبل سنتين نطلب التعليم العالي بأعتمادنا بصورة استثنائية من الربع الرابع
وفي ظل إنتشار الجائحة العالمية في كافة الدول ، فإننا نؤكد وبأسف بالغ اننا أكثر عرضة لفيروس كوروناCOVID-19، وذلك لتراكم المشاكل والقضايا وعدم صرف المستحقات المالية لنا ؛وكذلك يطل علينا شهر رمضان المبارك في ظل ظروف قاسية، مع العلم أننا لم نستلم مستحقات مالية منذا بداية الابتعاث
وعليه: فإننا تناشدكم مناشدة حارة عاجلة محملة بكل الآلام والمعاناة التي نمر بها مطالبين منكم سرعة صرف جميع مستحقاتنا المالية وحل كافة قضايانا واعتمادنا بصورة استثنائية من الربع الرابع
((صادر عن الطلاب العسكريين في جامعة مؤتة الجناح العسكري في المملكة الأردنية الهاشمية))