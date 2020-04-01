تدشين حملة تبرعات للمتضررين من كارثة سيول مأرب .. «مأرب برس» ينشر قائمة أولية بأسماء المتبرعين

الجمعة 17 إبريل-نيسان 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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دشن نادي رجال الأعمال بمحافظة مأرب، مساءالخميس، حملة تبرعات لإغاثة المتضررين من كارثة السيول التي ضرب المحافظة امس الاول (الاربعاء).

وشملت الحملة تبرعات نقدية وعينية، وتهدف إلى التخفيف من وطأة الكارثة على النازحين الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وأصبحوا بين لحظة وضحاها في العراء.

وقدمت الحملة (لاتزال في بدايتها)حتى الان أكثر من 5 مليون ريال، ومئات الفراشات والبطانيات ومواد غذائية.

كما قدمت نحو 30 خيمة، وأدوات منزلية، وتكاليف رفع المخلفات من مناطق مخيمات النازحين.

ودعا منظمو الحملة بقية رجال المال والأعمال الى سرعة الانضمام للحملة لإغاثة النازحين، والمساهمة في جبر ضررهم وتضميد جراحهم، في ظل الأوضاع الماساوية التي يمرون بها.

ويعيش النازحين أوضاع سيئة في مخيم السويداء ومخيمات اخرى بمحافظة مأرب بعد أمطار وسيول جرفت مخيماتهم.

فيما يلي قائمة اولية حصل عليها مأرب برس باسماء المتبرعين :

اسماء المتبرعين نقديا وعينيا

-نبيل محمد قاسم، موكيت فرش، مليون ريال سلمت للدكتور سامي الشامي

-حمود هلال ٥٠٠٠٠٠

-الشيخ عبدالكريم بن حمد بن حيدر مليون ريال

-صالح الطاطي مليون ريال صرفت منها 500 الف ايجار شيولات

-محلات وقاد التجاريه مواد غذائية ١١٥٠٠٠٠

-شركة وقاد للصرافة مواد غذائية ١١٥٠٠٠٠

-مجمع النصر التجاري١٥٠ فرش وبطانية ومخده

-نادي رجال اعمال سبا ١٥٠فرش وبطانية ومخده

-فيصل هدنه ميتين الف ريال

-موسسة امين قاسم25 خيمه4×4

-مؤسسة شذا الشارقة الخيرية

تتبرع بطانيات وادوات منزليه بقيمة مليون ريال

-أحمد محمد ناجي عايض أبو ناب 500الف ريال

-مجموعة ابو ناب التجاري المدير العام عاتق محمد ابو ناب

300فرش300بطانية

-خمسين فرش من احمد عبدالله الخمار

-اليمن الجديد لمواد البناء

10 نقليات شبك 3*3 بقيمة 950000