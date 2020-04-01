شاهد: حكم دولي يستخدم تقنية الفار (VAR) في بطولة كروية بمدينة إب اليمنية

الجمعة 17 إبريل-نيسان 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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في بطولة كروية، غير رسمية، تجري في مدينة إب (وسط اليمن) يستخدم حكام المباريات تقنية الفار (VAR) ، او ما يسمى العودة للفيديو ، للفصل في بعض الحالات التحكيمة.

ورغم ان الدوري اليمني متوقف منذ خمس سنوات الا أن ذلك لم يمنع ابناء محافظة إب من تنظيم البطولات الكروية لتحضر الجماهير بكثافة لمتابعة المباريات.

وبحسب الصحفي الرياضي مضاد البعداني ، تقام على ملعب مدرسة النهضة بمدينة إب ، منافسات بطولة داخلية تجمع اندية ورياضيين من ابناء المحافظة.

وادار الحكم الدولي فؤاد السيد مباراة نصف نهائي البطولة وجمعت فريق إب الذي يقوده عارف الجبري ونجم منتخب الناشئين ايمن علوان وفريق عمران بقيادة نجم المنتخب اليمني اكرم الورافي ، وانتهت لصالح فريق عمران 4-0 .

وقال البعداني في منشور تابعه (مأرب برس) ان المباراة التي شهدت حضورا جماهيرا كبيرا ، كانت مشحونة وساهم الفار في حسم الكثير من الحالات التحكيمية.

وعاد الحكم فؤاد السيد اكثر من مرة لتقنية الفار، وهي اول مرة تستخدم فيها هذه التقنية في دوري حواري في اليمن ، وبامكانيات بسيطة.