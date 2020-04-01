سلطات أبوظبي تعقل إعلامي إماراتي بسبب هذه التهمة

الجمعة 17 إبريل-نيسان 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 1315

اعتقلت سلطات أبوظبي الإعلامي الإماراتي طارق المحياس، وقالت النيابة إن السبب هو نشره مقطع فيديو يتضمن "تفرقة بين أبناء الجاليات المقيمة بالبلاد".

وفي بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية، أمرت النيابة العامة الاتحادية بإلقاء القبض على المحياس وحبسه احتياطيا، مع الاكتفاء بذكر الأحرف الأولى من اسمه، حيث بدأ التحقيق معه تمهيدا للمحاكمة.

وجاء ذلك بعد رصد مقطع فيديو له على شبكة الإنترنت "يتحدث فيه بما يتضمن تفرقة بين أبناء الجاليات المقيمة على أرض دولة الإمارات على أساس الجنسية والعرق، واحتقارا لإحدى هذه الجاليات، مما يسيء إلى الدولة وينال من جهودها في نشر قيم التسامح"، بحسب البيان.

وطالبت النيابة العامة الاتحادية جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعدم التفرقة بين الناس على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس.

وكان المحياس قد نشر الفيديو بعدما أثارت الممثلة الكويتية حياة الفهد جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دعوتها إلى ترحيل بعض الوافدين أو "رميهم في الصحراء" لحل مشكلة عجز المستشفيات أمام وباء كورونا، حيث نفى الإعلامي الإماراتي أن يكون المقصود هو العرب، بل العمالة الآسيوية.

وقال المحياس "نحن في الخليج، عندما نذكر كلمة الوافدين لا نقصد المصريين بل نقصد الآسيويين"، وأضاف "هل نحن سنساوي عاملا هنديا بأخ من السودان أو من مصر أو من أي دولة عربية، سواء كان مهندسا أو دكتورا أو ميكانيكيا أو أي مهنة أخرى؟ إطلاقا ولا واحد في المئة، لا يمكن".

وأثارت كلمات المحياس غضبا واسعا على مواقع التواصل، واعتبر صحفيون ومغردون أنه أراد نفي الإساءة لجاليات عربية عبر الإساءة إلى جاليات آسيوية.