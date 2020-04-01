قرار سعودي صادم لجميع ما دون الـ15 عامًا

الخميس 16 إبريل-نيسان 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التجارة في السعودية، عن منع دخول الصغار ممن هم أقل من 15 سنة لكافة المتاجر وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية صحة الأبناء من فيروس كورونا .

وأوضح أن الوزارة ضبطت 7 آلاف مخالفة على بعض منافذ البيع منها 3567 مخالفة مغالاة في الأسعار .

وأكد استمرار وصول السلع الأساسية مثل القمح والأرز بكميات كبيرة ولله الحمد ، ووصول كميات كبيرة من الحمضيات ” برتقال وليمون ” للسوق المحلي من دول جديدة .