آبل تطلق طرازا جديدا متوسط الكلفة من هواتف آي فون

الخميس 16 إبريل-نيسان 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أطلقت “آبل” الأربعاء طرازا جديدا متوسط الكلفة من هواتف “آي فون”، من دون ضجة ولا طوابير انتظار أمام المتاجر، في ظل أزمة اقتصادية عالمية ناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يرغم أكثرية سكان الأرض على ملازمة منازلهم.

ويحمل الطراز الجديد اسم “آي فون أس إي”، وهي التسمية عينها لهواتف أطلقتها الشركة في 2016. وستباع هذه الأجهزة الجديدة في مقابل 399 دولارا كحد أدنى، وفق ما أعلنت المجموعة الأمريكية العملاقة في بيان.

وفي الظاهر، يشبه هذا الهاتف طراز “آي فون 8” الذي أطلق في 2017، لكنه يتضمن خصائص تقنية حديثة موجودة في طرازات “آي فون 11” التي طرحتها “آبل” نهاية 2019، خصوصا لناحية القدرات المعلوماتية.

وقال مسؤول التسويق لدى “آبل” فيل شيلر “لقد حققت النسخة الأولى من هواتف “آي فون أس إي” نجاحا لدى زبائن كثيرين أحبوا غلافها الفريد الصغير الحجم وأداءها المتطور وسعرها المقبول. هاتف “أس إي” من الجيل الثاني يستند إلى هذه الفكرة السديدة ويحسّنها في كل الميادين”.

وقد أرجئ إطلاق هذا الطراز الجديد من آذار/مارس إلى نيسان/أبريل، وفق المحلل في “ويدبوش سيكيوريتيز” دانيال آيفز، بسبب تأخير في عمليات التصنيع في آسيا إثر ظهور فيروس كورونا المستجد نهاية العام الفائت.

وقال آيفز “آبل كانت أمام خيار صعب لكنها أعطت في نهاية المطاف الضوء الأخضر أملا في تحقيق نجاح محدود بلا شك لكنه فوري”.

وتوقع المحلل أن تراوح مبيعات هذا الطراز الجديد ما بين 20 مليون جهاز و25 مليونا خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.

ومن شأن إعلان الطراز الجديد أن يدرّ على “آبل” إيرادات إضافية بانتظار طرح النموذج الجديد من هواتفها العالية الجودة “آي فون 12” الذي من المتوقع أن يعمل بتقنية الجيل الخامس التي سبقتها إليها شركات منافسة عدة.

ولفت آيفز إلى أن طرح هذا الطراز كان يفترض أن يحصل خلال الخريف، لكن “هذا الأمر يبدو مستبعدا للغاية” بسبب “الصعوبات المستمرة في سلسلة التوريد في آسيا”.

وأضاف “يجب أيضا عدم إغفال الجائحة التي تجعل المستهلكين قلقين على صحتهم ومشترياتهم الغذائية ووظائفهم والنقص في سوائل التعقيم ، كل ذلك يسمو على شراء هاتف آي فون جديد بألف دولار أو أكثر”.

وكانت “سامسونغ” الرائدة في سوق الهواتف الذكية، طرحت الأسبوع الماضي طرازات جديدة عدة أحدها يتيح استخدام الموجات الفائقة السرعة لتقنية الجيل الخامس وبسعر أقل من 500 دولار.

كذلك قد تحذو “غوغل” حذو الشركات الكبرى المنافسة. وهي عُرفت بإطلاقها هواتف في مؤتمرها السنوي للمطورين الذي كان مقررا الأسبوع المقبل قبل إلغائه جراء الوباء.

ومن المتوقع أن يحمل الطراز المقبل من هواتف “غوغل” اسم “بيكسل 4 ايه” ليكون خلفا للطراز المخفض السعر “بيكسل 4”.