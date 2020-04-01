تحرك ميداني لمحافظ مأرب بعد كارثة السيول وتوجيهات بصرف مساعدات مالية عاجلة

الخميس 16 إبريل-نيسان 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- مأرب

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وجه محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم الخميس باعتماد 150مليون ريال لمساعدة المتضررين من السيول التي ضربت المحافظة امس الاربعاء.

وتفقد محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ، اليوم، الأضرار التي خلفتها العواصف و السيول بمخيمات النازحين وبعض الاحياء السكنية مساء أمس الاربعاء وتسببت بوفاة خمسة اشخاص واصابة العشرات من النازحين، طبقا لوكالة سبأ.

واطلع العرادة ،خلال زيارته لمخيم الميل للنازحين على حجم الاضرار المادية في المساكن والاثاثات والممتلكات الخاصة.

ووجه السلطة المحلية بتقديم الدعم والمساعدة للضحايا والمصابين والمتضررين واعتماد مبلغ (150 )مليون ريال كمساعدة عاجلة للتخفيف من تلك الاثار بحيث تقدم خمسة ملايين ريال لاسر الشهداء الخمسة ومبلغ 200 الف لكل جريح ودعم الاسر المشردة والاكثر تضررا، وكذا سرعة توفير المساعدات الغذائية والإيوائية وتأمين الخدمات العلاجية والطبية بالشكل المطلوب على مستوى كافة المخيمات.

ودعا المحافظ العرادة العاملين في الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين والمنظمات الدولية وشركاء العمل الانساني بسرعة الاستجابة الطارئة لاغاثة وانقاذ الاسر المتضررة وتقديم كل وسائل العون واعادة تأهيل وترتيب المخيمات ومساعدة كافة المتضررين.

وشهدت محافظة مأرب ، الاربعاء أمطار غزيرة وعواصف رعدية وسيول جارفة في عدد من احياء المدينة ومديريات المحافظة.

وقال مراسل مأرب برس في مأرب يوم امس ان السيول جرفت عدة منازل في الاحياء الشمالية لمديرية المجمع عاصمة محافظة مأرب ، ومخيمات للنازحين.

واشار الى أن منازل في حي الروضة والمطار وحي الصيانة ، تضررت بسبب الأمطار الغزيرة والسيول والعواصف.