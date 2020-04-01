وسيم يوسف يخرج من عزلته ويغرّد بعد شهرين من الغياب ويعلق على نبأ سجنه

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مطلع العام الجاري جرّدت أبو ظبي وسيم يوسف من منصبه إماما وخطيبا لمسجد الشيخ زايد- صفحته عبر إنستغرام
عاد الداعية الإماراتي وسيم يوسف إلى التغريد عبر حسابه في "تويتر"، بعد نحو شهرين من الغياب، الذي أثار تساؤلات واسعة.
وقال وسيم يوسف في أول عودة له للتغريد منذ 21 شباط/ فبراير الماضي: "في هذا الوقت العصيب على العالم، لا صوت يعلو فوق صوت معركتنا الإنسانية مع مرض كورونا، ونسأل الله السلامة للجميع".
وأضاف نافيا نبأ إيداعه السجن: "أحببت إبلاغكم أن كل ما وصل إليكم من إشاعات وأخبار عن حكم سجني هو كذب محض".
وتابع: "أنا بخير وعافية، وجدا مشتاق لكم، وأشكركم جميعا".
وكانت شائعات تداولها ناشطون بأن وسيم يوسف حكم عليه بالسجن أربع سنوات، على خلفية اتهامه بالتشهير وإثارة البلابل، وهو ما لم يؤكده أي مصدر رسمي.
ومنذ نحو شهرين، يمثل وسيم يوسف أمام محكمة الجنايات الكبرى في أبو ظبي، التي أسندت له تهم "نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي".
ومطلع العام الجاري، جرّدت أبو ظبي وسيم يوسف من منصبه إماما وخطيبا لمسجد الشيخ زايد.