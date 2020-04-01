يوم كارثي في الولايات المتحدة الامريكية ..  وكورونا يسجل أرقام مرعبة

الخميس 16 إبريل-نيسان 2020 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 4853

أظهرت بيانات الرصد لمستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الوفيات اليوم في الولايات المتحدة الامريكية بلغت 4 آلاف و931 وفاة لترفع الحصيلة إلى 30 ألف و990أصابة حسب وكالة الاناضول.

إلى ذلك أظهرت بيانات موقع "Worldometer"، المتخصص برصد مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم بلغ مليونين و101 ألف و875 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الإصابات عالميا بـ644 ألفا و806، تلتها إسبانيا بـ182 ألفا و816، ثم إيطاليا بـ165 ألفا و155.

وحلت فرنسا رابعة بـ147 ألفا و863، تبعتها ألمانيا بـ135 ألفا و230، ثم بريطانيا بـ98 ألفا و 476، فيما بقيت الصين عند 82 ألفا و341.

من جهة أخرى، بلغ عدد الوفيات بالفيروس حول العالم 136 ألفا و112، فيما ارتفع عدد المتعافين من المرض إلى 523 ألفا و992.