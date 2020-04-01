شقيقة فنانة شهيرة تثأر للرئيس الراحل صدام حسين وتتهم العراقيين بخيانته

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لا يزال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يثير الجدل والخصومة خصوصا على الصعيد العربي، بالرغم من مرور سنوات طويلة على إعدامه، فالبعض يمجد به دون مراعاة لمشاعر عوائل ضحاياه.
هاجمت سارة بطمة، شقيقة الفنانة المغربية المثيرة للجدل، دنيا بطمة، الشعب العراقي بالشتائم والسباب، خلال نقاش مع ريان جيلر المشهور على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية.
وبث "لايف" على موقع "إنستغرام"، حيث قالت بطمة: "أنا ما أحب أهل العراق الصراحة، لأنهم أهل نفاق وشقاق وأنا حرة".
ليرد عليها جيلر: "أهل العراق على راسي ولدي فئة كبيرة من جمهوري هناك"، لترد سارة قائلة: "أنا ما أحبهم".
وسألها ريان جيلر عن السبب، فقالت: "عيونهم معيورة هم منافقين"، فقال ريان: "لا يا سارة، بليز، ما تغلطين عليهم هم أهل كرم"، ولكن سارة بطمة واصلت هجومها قائلة: "يا خونة يا أهل العراق مين خان صدام حسين غيركم".
يشار إلى أن نسبة كبيرة من الممجدين له، وتحديداً على شبكات التواصل الاجتماعي، هم ممن ولدوا بعد حرب الخليج، لكنهم شهدوا غزو العراق 2003. وشنق صدام بطريقة مستفزة صبيحة عيد الأضحى، وقد يكون هذا أحد أسباب تعاطفهم المستمر. لكن في المقابل، هناك مئات الآلاف خسروا ذويهم، ونكل صدام حسين بهم، لهم مشاعر أخرى يجب احترامها.