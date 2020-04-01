المحافظ بن عديو : هذا اليوم نعتبره يوما فارقا في محافظة شبوة

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وقع محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو صباح اليوم الخميس، مع شركة المكلا لحلول الطاقة اللانهائية عقدا لإنشاء محطة الكهرباء الغازية لمحافظة شبوة بقدرة 60 ميجا وات تعمل بنظام الغاز الطبيعي.
وقال المحافظ خلال فعالية التوقيع "هذا اليوم نعتبره يوماً فارقاً في محافظة شبوة في ما يخص قطاع الكهرباء، والذي تم بجهود كوكبة من أبناء المحافظة في القطاعين الحكومي والخاص، بعد العمل على إعداد المواصفات والدراسات لإنشاء هذه المحطة في منطقة السوداء بمديرية عتق".
وأضاف: أن "هذا المشروع أحد المشاريع التي تتم بالشراكة مع القطاع الخاصة بنظام BOT، البناء ثم التشغيل ثم التمليك، والذي اعطي فيه الأولوية للمستثمرين من أبناء المحافظة".
وتابع : "لقد عانينا من موضوع الكهرباء وأصبح الهاجس الذي يؤرق المواطن الشبواني، ومنذ أن تولينا هذه المحافظة سعينا لإيجاد حلول عديدة توجت اليوم بتوقيع اتفاق توريد 60 ميجاوات من الكهرباء الغازية".
وعبر المحافظ عن أمله في أن يسهم بناء هذه المحطة بهذه المواصفات في إعادة عجلة التنمية والاستثمار للمحافظة وفي جلب المستثمرين لها وان تتحسن حياة الناس.