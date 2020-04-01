ماذا قال نائب الرئيس عن سيول مأرب وأضرارها وماهي رسالة هادي للواء سلطان العرادة ؟

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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، للاطمئنان على الأوضاع في المحافظة جراء الأمطار الغزيرة التي عمت عدداً من مناطق المحافظة.
واستمع نائب الرئيس، خلال الاتصال الهاتفي، إلى تقرير أولي عما خلفته السيول والأمطار الغزيرة، والجهود الحثيثة للدفاع المدني وبقية الجهات المختصة في إنقاذ الوضع والعمل على تقليل الخسائر والأضرار التي طالت غالبيتها مخيمات النازحين والمهجرين الذين نزحوا إلى المحافظة جراء ممارسات الميليشيات الحوثية الانقلابية.
ونوه نائب الرئيس إلى توجيه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحكومة بتقديم الدعم الكامل لمواجهة أضرار السيول وتجاوز الوضع الحالي، مشيراً إلى ما مثلته محافظة مأرب من حاضنة مهمة لكل أبناء اليمن في ظل دور محوري وإيجابي لقيادة المحافظة وأبناءها.
من جانبه عبر محافظ المحافظة عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، منوهاً إلى الخطوات التي اتخذتها مختلف المكاتب التنفيذية والجهات المختصة بالمحافظة في إجلاء وإيواء الأسر المتضررة والعمل على احتواء وتقليل الخسائر.