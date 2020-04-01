وفاة وإصابة وفقدان أكثر من 100 شخص .. مأرب تعلن رسميا عن خسائر وأضرار سيول الأربعاء الجارفة

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كشف تقرير حكومي، اليوم الخميس أن السيول التي ضربت محافظة مأرب، أمس الأربعاء، تسببت بوفاة وإصابة وفقدان أكثر من 100 شخص، بالإضافة إلى إحداث أضرار مادية جسيمة في مخيمات النازحين.
وقالت التقرير الصادر عن الوحدة التنفيذية للنازحين بمأرب (حكومية) إن كارثة السيول أدت وفاة ثلاثة أطفال، وفقدان 5 مواطنين بينهم أطفال، وإصابة ما يقارب 99 شخصاً بعضهم إصاباتهم حرجة.
وأضافت الوحدة التنفيذية، أن الأضرار التي خلفتها السيول، شملت 17 مخيماً وتجمعا للنازحين في المحافظة وهي: (الروضة، الميل، الخير، السويداء، الزبرة، الخريبة، الحضن، المحزام، الحمة، العرق الشرقي، الخسيف، النور، الديات، ايدات الراء، نبط، التضامن، كلية المجتمع، الجفينة)، بالإضافة إلى أضرار لحقت بأحياء المدينة والوادي وغيرها من المديريات وتضم هذه المخيمات أكثر من 10786 أسرة.
وبحسب التقرير فقد تسببت السيول في تدمير المقومات الأساسية للنازحين في كافة القطاعات الانسانية ومن أهمها الغذاء والمأوى والمواد غير الغذائية والمياه والإصحاح البيئي والحماية.
ودعت الوحدة التنفيذية للنازحين إلى إغاثة المتضررين من الأمطار بالمحافظة بكافة أنواع المساعدات والتدخلات الإيوائية وغيرها، وكذا التنسيق مع الوحدة التنفيذية للمساعدة في عملية إعادة تأهيل المخيمات المتضررة.
وشهدت محافظة مأرب ، الاربعاء أمطار غزيرة وعواصف رعدية وسيول جارفة في عدد من احياء المدينة ومديريات المحافظة.
وقال مراسل مأرب برس في مأرب يوم امس ان السيول جرفت عدة منازل في الاحياء الشمالية لمديرية المجمع عاصمة محافظة مأرب ، ومخيمات للنازحين.
واشار الى أن منازل في حي الروضة والمطار وحي الصيانة ، تضررت بسبب الأمطار الغزيرة والسيول والعواصف.