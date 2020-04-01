الأمير محمد بن سلمان يؤكد على موقف سعودي تجاه الشعب اليمني

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أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، حرص بلاده على كل ما يحقق «مصلحة الشعب اليمني الشقيق وأمنه واستقراره».
وقال بن سلمان «أن المملكة ستواصل القيام بدورها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم».
جاءت تأكيدات ولي العهد ضمن اتصال هاتفي، تلقاه يوم (الأربعاء)، من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي أبدى، بدوره، امتنانه العميق لإعلان السعودية تقديم دعم إنساني لليمن بمبلغ 500 مليون دولار، معرباً عن شكره للمملكة على ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق نتائج متقدمة ووصول الأطراف اليمنية إلى السلام المنشود، مقدراً عالياً جهود ولي العهد الكبيرة في هذا الشأن.
كما أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بما تبذله السعودية من جهود كبيرة في قيادة مجموعة دول العشرين، وبالمبادرات التي قدمتها في إطار الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا.