وزارة الصحة تكشف نتائج فحوصات المخالطين لأول مصاب بكورونا في اليمن

الخميس 16 إبريل-نيسان 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

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كشفت وزارة الصحة في العاصمة عدن عن نتائج الفحوصات التي أُجريت على المخالطين لأول حالة مصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها في حضرموت(شرق البلاد).

وقال وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم، أن "الفحوصات التي أجرتها فرق منظمة الصحة العالمية على المخالطين للحالة المصابة الوحيدة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، جميعها سلبية ولم تظهر عليها أي اعراض بالمرض.

جاء ذلك في اجتماع افتراضي لمجلس الوزراء الأربعاء، الذي ناقش عدد من القضايا وفي مقدمتها مواجهة فيروس كورنا المستجد.