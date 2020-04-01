الأرصاد يطلق تحذيرات جديدة للمواطنين ويتوقع امطارا وعواصف وبَرَد على هذه المناطق

ذكرت أسماء سياسيين ووزراء طلب الحوثي منها استدراجهم لـ”كمائن جنسية“.. الناشطة الحقوقية ”سميرة الحوري“ تفضح الحوثي وتكشف قادته المتورطين في قضايا الاغتصاب وتفجر مفاجأة غير مسبوقة حول قصف ”القاعة الكبرى“ عاجل: ”غريفيث“ يطلع مجلس الأمن الدولي على مستجدات الحرب في اليمن وقرار ايقافها وبدء الحل السياسي.. أبرز ماقاله يقودها المحافظ وقادة من التحالف.. وكالة دولية تكشف مصير جهود وساطة احتواء التوتر في أبين قرار سعودي صادم لجميع ما دون الـ15 عامًا آبل تطلق طرازا جديدا متوسط الكلفة من هواتف آي فون رئيس تونس يوبخ وزير دفاعه المتعاطف مع حفتر ويرفض تصريحاته تحرك ميداني لمحافظ مأرب بعد كارثة السيول وتوجيهات بصرف مساعدات مالية عاجلة وسيم يوسف يخرج من عزلته ويغرّد بعد شهرين من الغياب ويعلق على نبأ سجنه يوم كارثي في الولايات المتحدة الامريكية .. وكورونا يسجل أرقام مرعبة موقع بريطاني: ما سر اهتمام إسرائيل بحفتر؟
حذر المركز الوطني للأرصاد مجدداً، من استمرار تدفق السيول والتواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته التحذيرية صباح اليوم الخميس أن الفرص لاتزال مهيأة لهطول أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة وزخات البرد على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من محافظتي تعز ولحج جنوباً إلى محافظة صعدة شمالاً.
وأشار المركز إلى امتداد الأمطار شرقاً إلى الهضاب الداخلية ووصولاً إلى صحاري حضرموت والمهرة، كما تشمل الأمطار السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها .
وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى عدم التواجد في ممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية والرياح الشديدة المصاحبة لها وعدم استخدام الهواتف النقالة خلال البرق.
وخلال الثلاثة الايام الماضية شهدت عدة محافظات امطار غزيرة وتدفق للسيول في عدة مناطق.
وتسببت السيول في اضرار كبيرة بصنعاء، بعد ان جرفت عدة منازل واسواق شعبية ، فيما شهدت مأرب امس سيولا جارفة تسببت بجرف منازل ومخيمات للنازحين، وتحدثت مصادر محلية لمأرب برس وناشطون عن وفاة مواطنين في كلا المحافظتين.