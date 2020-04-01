الأرصاد يطلق تحذيرات جديدة للمواطنين ويتوقع امطارا وعواصف وبَرَد على هذه المناطق

الخميس 16 إبريل-نيسان 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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حذر المركز الوطني للأرصاد مجدداً، من استمرار تدفق السيول والتواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته التحذيرية صباح اليوم الخميس أن الفرص لاتزال مهيأة لهطول أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية والرياح الشديدة وزخات البرد على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من محافظتي تعز ولحج جنوباً إلى محافظة صعدة شمالاً.

وأشار المركز إلى امتداد الأمطار شرقاً إلى الهضاب الداخلية ووصولاً إلى صحاري حضرموت والمهرة، كما تشمل الأمطار السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها .

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى عدم التواجد في ممرات السيول والاحتماء من العواصف الرعدية والرياح الشديدة المصاحبة لها وعدم استخدام الهواتف النقالة خلال البرق.

وخلال الثلاثة الايام الماضية شهدت عدة محافظات امطار غزيرة وتدفق للسيول في عدة مناطق.

وتسببت السيول في اضرار كبيرة بصنعاء، بعد ان جرفت عدة منازل واسواق شعبية ، فيما شهدت مأرب امس سيولا جارفة تسببت بجرف منازل ومخيمات للنازحين، وتحدثت مصادر محلية لمأرب برس وناشطون عن وفاة مواطنين في كلا المحافظتين.