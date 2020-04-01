ملياردير تتصاعد ثروته 24 مليار دولار خلال 3 أشهر فقطر من عام 2020

الخميس 16 إبريل-نيسان 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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زادت ثروة جيف بيزوس مؤسس ورئيس شركة التجارة الإلكترونية أمازون دوت كوم، وأغنى رجل في العالم، منذ بداية العام مع ارتفاع سعر سهم الشركة نتيجة نمو نشاطها على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

كان سهم الشركة قد ارتفع أمس الثلاثاء بنسبة 5% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو ما يستفيد منه بيزو باعتباره مالكا لحصة رئيسية من الأسهم.

وبحب مؤشر وكالة بلومبرغ للأنباء للمليارديرات، فقد ارتفعت قيمة ثروة بيزوس منذ بداية العام بمقدار 24 مليار دولار إلى 5ر138 مليار دولار.

يذكر أن الطلب على خدمات شركة أمازون دوت كوم زاد بشدة منذ بداية العالم الحالي؛ بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد بما في ذلك تشجيع الناس على تجنب المتاجر المزدحمة والبقاء في المنزل لأطول وقت ممكن.

في الوقت نفسه تكافح الشركة لمواجهة الطلب المتزايد مع اضطرار العملاء للانتظار لوقت طويل حتى يتمكنوا من تسجيل طلباتهم لديها.

وفي حين تواجه الشركة اتهامات بعدم اتخاذ الإجراءات الكافية لحماية العاملين فيها من احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد، لا يبدو أن المستثمرين توقفوا عند هذه الاتهامات وواصلوا شراء سهم الشركة.

ورغم تراجع أسعار الأسهم في أسواق المال الأمريكية بشكل عام بسبب المخاوف من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ارتفع سعر سهم أمازون بنحو 25% منذ بداية العام.