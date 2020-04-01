شاهد قائد عسكري كبير يظهر في معسكر الخنجر بعد تحريره

الأربعاء 15 إبريل-نيسان 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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ظهر العميد/ هيكل حنتف قائد المحور الشمالي قائد اللواء الأول حرس حدود في مقطع فيديو قصير عقب تحرر الجيش الوطني لمعسكر الخنجر شرقي مديرية خب والشعف محافظة #الجوف.

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وكانت قوات الجيش الوطني اليمن قد استعادت اليوم الاربعاء ، معسكر الخنجر الاستراتيجي ، بمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.

وقال مصدر عسكري لمأرب برس ان القوات الحكومية حررت المعسكر بعد عملية عسكرية واسعة انطلقت صباح اليوم ،اشتركت فيها عدد من الالوية العسكرية.

وجاء تحرير قوات الجيش الوطني لمعسكر الخنجر وسط مديرية خب الشعف بعد ايام من سيطرة المليشيات الحوثية عليه.

من جانبه، أكد متحدث باسم الجيش في الجوف، السيطرة على معسكر الخنجر.

وقال ربيع القرشي، في تغريدة عبر تويتر ،أن السيطرة على المعسكر جاءت بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، مشيرا إلى أن استعادة المعسكر جاءت بعد أسبوع من سيطرة الحوثيين عليه.

وتكمن أهمية المعسكر كونه يتحكم بطرق رئيسية في مديرية خب والشعف، التي تشكل حوالي ثلثي مساحة الجوف.