”ضاحي خلفان“ ينكش عش الدبابير بتطاوله على مأرب واليمنيون بمختلف انتماءاتهم يكوونه بنار غضبهم وردودهم اللاذعة حفتر على أعتاب انكشاف الأوهام وانكسار الأحلام ملياردير تتصاعد ثروته 24 مليار دولار خلال 3 أشهر فقطر من عام 2020 مأرب : توجيهات من المحافظ العرادة بإيواء المتضررين من السيول في فنادق المدينة .. شاهد فيديو للسيول شاهد قائد عسكري كبير يظهر في معسكر الخنجر بعد تحريره الحكومة اليمنية توجه اشعارا للمجتمع الدولي وتكشف عرقلة الحوثين للجهود الأممية لإحلال السلام مناشدة عاجلة للرئيس ”هادي“ من الهند الفيفا يحدث تغييرا على قانون عمر لاعبي الأولمبياد بروفيسور فرنسي شهير : فيروس كورونا قد يختفي خلال بضعة أسابيع لأسباب غريبة أول دولة تخفض رواتب وزرائها وكبار موظفيها بسبب أزمة كورونا
ظهر العميد/ هيكل حنتف قائد المحور الشمالي قائد اللواء الأول حرس حدود في مقطع فيديو قصير عقب تحرر الجيش الوطني لمعسكر الخنجر شرقي مديرية خب والشعف محافظة #الجوف.
شاهد الفيديو هنــــــــــــــــــا
وكانت قوات الجيش الوطني اليمن قد استعادت اليوم الاربعاء ، معسكر الخنجر الاستراتيجي ، بمديرية خب الشعف بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين.
وقال مصدر عسكري لمأرب برس ان القوات الحكومية حررت المعسكر بعد عملية عسكرية واسعة انطلقت صباح اليوم ،اشتركت فيها عدد من الالوية العسكرية.
وجاء تحرير قوات الجيش الوطني لمعسكر الخنجر وسط مديرية خب الشعف بعد ايام من سيطرة المليشيات الحوثية عليه.
من جانبه، أكد متحدث باسم الجيش في الجوف، السيطرة على معسكر الخنجر.
وقال ربيع القرشي، في تغريدة عبر تويتر ،أن السيطرة على المعسكر جاءت بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، مشيرا إلى أن استعادة المعسكر جاءت بعد أسبوع من سيطرة الحوثيين عليه.
وتكمن أهمية المعسكر كونه يتحكم بطرق رئيسية في مديرية خب والشعف، التي تشكل حوالي ثلثي مساحة الجوف.