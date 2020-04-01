”ضاحي خلفان“ ينكش عش الدبابير بتطاوله على مأرب واليمنيون بمختلف انتماءاتهم يكوونه بنار غضبهم وردودهم اللاذعة حفتر على أعتاب انكشاف الأوهام وانكسار الأحلام ملياردير تتصاعد ثروته 24 مليار دولار خلال 3 أشهر فقطر من عام 2020 مأرب : توجيهات من المحافظ العرادة بإيواء المتضررين من السيول في فنادق المدينة .. شاهد فيديو للسيول شاهد قائد عسكري كبير يظهر في معسكر الخنجر بعد تحريره الحكومة اليمنية توجه اشعارا للمجتمع الدولي وتكشف عرقلة الحوثين للجهود الأممية لإحلال السلام مناشدة عاجلة للرئيس ”هادي“ من الهند الفيفا يحدث تغييرا على قانون عمر لاعبي الأولمبياد بروفيسور فرنسي شهير : فيروس كورونا قد يختفي خلال بضعة أسابيع لأسباب غريبة أول دولة تخفض رواتب وزرائها وكبار موظفيها بسبب أزمة كورونا
قالت الحكومة اليمنية إن مليشيا الحوثي الانقلابية مُصِرّة على عرقلة التحركات الأممية لإحلال السلام وجهود إنهاء الحرب ودعوات توحيد الجهود لمكافحة جائحة وباء كورونا.
وأشاد مجلس الوزراء بالتضحيات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في التصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة في مختلف الجبهات.
وأكد مجلس الوزراء استمرار التغاضي الدولي على هذه التصرفات الرعناء من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، وهو ما يشجعها على المضي في عرقلة السلام وإطالة أمد الحرب.
وصعدت مليشيا الحوثي مؤخراً من هجماتها على مواقع الجيش الوطني في عدد من جبهات القتال، أبرزها "الجوف و صرواح والبيضاء والحديدة"، رافضة مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنت عنها قيادة التحالف والحكومة.
وتمكنت قوات الجيش الوطني صباح اليوم الأربعاء من استعادة السيطرة على معسكر الخنجر وسط مديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف بعد سيطرت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عليه.
وكان قد لقي أكثر من 20 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرون أمس الثلاثاء أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في الجوف.
وفي البيضاء.. شنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، فجر اليوم الأربعاء، هجوما معاكسا، وتمكنت من تحرير مواقع جديدة بالبيضاء.