مناشدة عاجلة للرئيس ”هادي“ من الهند

الأربعاء 15 إبريل-نيسان 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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بعث رئيس الجالية اليمنية في الهند، الاربعاء 15 أبريل/نيسان، بمناشدة للرئيس عبد ربه منصور هادي، لمساعدة الطلاب والمرضى العالقين في الهند بفعل فيروس ”كورونا“.

نص المناشدة:

فخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية

الموضوع :"مناشدة"

والعالم يعيش جائحة كورونا، نتمنى أن يجنب الله اليمن أي مكروه وأن تكونوا بأتم الصحة والعافية..

فخامة الرئيس تتابعون كما يتابع العالم بأسره معاناة مئات الملايين من الناس إثر تفشي وباء فيروس كرونا وتعطل سبل الحياة في شتى دول العالم ، وبالمقابل تتفاقم معاناة اليمنيين بسبب الانقلاب وتردي الأوضاع المعيشية اضافة لتوقف المغتربين في الخارج من مزاولة العمل وتوقف مصدر مهم من مصادر الدخل لمئات الآلاف من الأسر والمواطنين داخل اليمن .

ومن هنا باسمي وبإسم كافة ابناء الجالية اليمنية في الهند نتقدم لكم بهذه المناشدة العاجلة للتوجيه بسرعة مساعدة الجرحى والمرضى والطلاب الذين يتعالجون في مستشفيات جمهورية الهند ، كونهم لا يجدون من يصرف عليهم أو يدفع لهم رسوم إيجار المساكن أو مايسد جوعهم بعد أن تقطعت بهم كل السبل.

فخامة الرئيس إننا نثق بحسن تفهمكم ونطالبكم القيام بواجبكم تجاه أبنائكم اليمنيين في الهند أسوة بباقي الدول التي قامت بواجبها تجاه العالقين من ابناءها في دول المهجر .

نطالب فخامتكم التوجيه بتحويل مبالغ مالية عاجلة لدعم الجرحى والمرضى بالاضافة لتوجية وزارة التعليم العالي سرعة تحويل مستحقات الطلاب للربع الأخير من ٢٠١٩ والربع الأول من ٢٠٢٠ .

ننتظر من فخامتكم التجاوب الجاد والسريع تجاه اعانة العالقين لان الأزمة ستطول ولا نعلم متى يكون فرج الله.

وفي الأخير تقبلوا فائق إحترام وتقدير كافة أبناء الجالية اليمنية في الهند والمغتربين في كل دول العالم.

رئيس الجالية اليمنية في الهند الأمين

العام المساعد للاتحاد في شرق اسيا