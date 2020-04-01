”ضاحي خلفان“ ينكش عش الدبابير بتطاوله على مأرب واليمنيون بمختلف انتماءاتهم يكوونه بنار غضبهم وردودهم اللاذعة حفتر على أعتاب انكشاف الأوهام وانكسار الأحلام ملياردير تتصاعد ثروته 24 مليار دولار خلال 3 أشهر فقطر من عام 2020 مأرب : توجيهات من المحافظ العرادة بإيواء المتضررين من السيول في فنادق المدينة .. شاهد فيديو للسيول شاهد قائد عسكري كبير يظهر في معسكر الخنجر بعد تحريره الحكومة اليمنية توجه اشعارا للمجتمع الدولي وتكشف عرقلة الحوثين للجهود الأممية لإحلال السلام مناشدة عاجلة للرئيس ”هادي“ من الهند الفيفا يحدث تغييرا على قانون عمر لاعبي الأولمبياد بروفيسور فرنسي شهير : فيروس كورونا قد يختفي خلال بضعة أسابيع لأسباب غريبة أول دولة تخفض رواتب وزرائها وكبار موظفيها بسبب أزمة كورونا
رغم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية القادمة في العاصمة اليابانية طوكيو إلى العام المقبل بسبب أزمة وباء "كورونا"، فإنه سيسمح للاعبي مواليد 1997 المشاركة في مسابقة كرة القدم بهذا الأولمبياد، حسبما حصلت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية الرياضية (لعدد اليوم الأربعاء) على تأكيد من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بهذا الشأن.
وبحسب "د ب أ" فإن مجموعة العمل المشكلة من قبل الفيفا لوضع خطط التعامل مع التحديات والتبعات التي أسفرت عنها أزمة وباء "كورونا"، قدمت توصياتها في الثالث من أبريل الحالي برفع الحد الأقصى لسن اللاعبين المشاركين في مسابقة كرة القدم الأولمبية في طوكيو وذلك بعد تأجيل الأولمبياد إلى العام المقبل.
وأوصت مجموعة العمل بأن يحافظ الفيفا على التاريخ الذي حدده سابقا كحد أقصى للمشاركين في المسابقة الأولمبية وهو أن يكون اللاعب من مواليد أول يناير 1997 وما بعد هذا التاريخ ليتمكن من المشاركة في المسابقة الأولمبية.
وبهذا، يكون من حق جميع اللاعبين الذين شاركوا في التصفيات التواجد ضمن قائمة منتخبات بلادهم بالأولمبياد.
ويسمح هذا القرار للعديد من اللاعبين بالمشاركة في مسابقة كرة القدم الأولمبية رغم اجتيازهم الثالثة والعشرين من عمرهم ومن بينهم فلوريان نيوهاوس لاعب خط وسط بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.
وقال نيوهاوس: "الأولمبياد هو الحدث الأبرز لكل اللاعبين بالتأكيد! أشعر بالسعادة بالطبع لأن مواليد 1997 يمكنهم الآن المشاركة في المسابقة الأولمبية".
وبخلاف نيوهاوس، فإن هناك سبعة لاعبين آخرين ولدوا في 1997 وشاركوا في التصفيات المؤهلة للأولمبياد بالمشاركة مع المنتخب الألماني للشباب (تحت 21 عاما) يمكنهم اللعب في الأولمبياد.