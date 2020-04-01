امرأة حامل تسرق سيارة تابعة لقناة فضائية بداخلها مذيعة

الأربعاء 15 إبريل-نيسان 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على امرأة حامل بالقرب من منتزه “أنستلي بارك” في أتلانتا، الثلاثاء، بعد أن سرقة مركبة تابعة لقناة إخبارية بداخلها مراسل، وهربت من مكان الحادث.

وقال متحدث باسم شرطة أتلانتنا في مؤتمر صحافي أن سينكوا لونسفورد (38 عاماً) اصطدمت في البداية بسيارة على بوابة مجمع سكني، ثم خرجت من سيارتها بعد وصل الشرطة، وبعد ذلك سارعت بسرقة مركبة (فان) تابعة لقناة “سي بي اس 46” الإخبارية المحلية.

وأضاف المتحدث ستيف أفيري أن المرأة خرجت من السيارة بينما كان ضباط الشرطة يتفقدون المركبة المحطمة، وسارت إلى شاحنة تابعة لمحطة الأنباء، ودخلتها وهربت.

وحاولت المذيعة التي كانت تجلس في مؤخرة المركبة اقناع المرأة بإيقاف السيارة، وبعد لحظات تحطمت المركبة.

وبحسب ما ورد، لم تتضرر المذيعة إياني هيوز من جراء الحادث، ولكن لونسفورد أُصيبت بذراعها، وهي محتجزة حالياً في مرفق احتجاز محلي في انتظار المحاكمة.