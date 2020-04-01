إقالة مدير مدرسة رفض تطبيق حظر الحجاب

الأربعاء 15 إبريل-نيسان 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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أقالت بلدية سكوروب السويدية (جنوب)، مدير مدرسة من وظيفته، بعدما رفض تطبيق قرارها بحظر ارتداء الحجاب في المدارس.

وذكرت قناة “SVT” التلفزيونية المحلية، الثلاثاء، أن “البلدية أقالت مدير مدرسة “براستاموس” الابتدائية، ماتياس لييدهوم، الذي انتقد قرارها بحظر ارتداء الحجاب للتلميذات اللاتي تقل أعمارهن عن 13 عاما، ورفض تطبيقه في المدرسة التي يُديرها”.

وقال المدير المُقال في تصريحات للقناة “حسب علمي، يجري التحقيق حول رفضي الامتثال لقرار البلدية، بينما جرت إقالتي من وظيفتي”.

وقبل 5 أشهر، اتخذ مجلس بلدية سكوروب قرارا بحظر ارتداء الحجاب للتلميذات اللاتي تقل أعمارهن عن 13 عاما.

وعقب ذلك أعرب لييدهوم عن انتقاده لقرار البلدية ورفض تطبيقه في مدرسته، ليتلقى على إثر ذلك تهديدات بالقتل من جهات مجهولة.