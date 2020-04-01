كورونا يقطع أوصال الامارات ,, وأول إمارة توقف عمليات النقل

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة إيقاف النقل بين المدن، وإغلاق محطة الجبيل للحافلات، اعتباراً من اليوم 14 أبريل حتى إشعارٍ آخر.
على صعيد آخر، دعا القائد العام لشرطة الشارقة اللواء سيف الشامسي أفراد المجتمع الذين يرغبون في المساهمة بأعمال الخير في شهر رمضان المبارك، كالخيم الرمضانية، ومبادرات إفطار صائم، إلى الابتعاد عن السلوكيات التي اعتادوا عليها سابقاً والتوجه للجمعيات الخيرية المعتمدة، مؤكداً أن القيادة العامة مستعدة لاستقبال مقترحات الجمهور في إطار الحفاظ على سلامتهم.
وقال إن بعض الرسائل التوعوية تعتبر لازمة بالوقت الحالي لأفراد المجتمع بالدولة، خصوصاً، وأنهم معتادون برمضان على تقديم المساعدات لمن يستحقها، مشيراً أن السلوكيات الاعتيادية مثل عمل خيم رمضانية أو توزيع الوجبات على الصائمين عشوائياً قد يساعد في انتشار فايروس كورونا، إذا تدافع الأفراد للحصول عليها.
ولفت إلى ضرورة التعاون مع الجمعيات والجهات الخيرية بالدولة، وبإمارة الشارقة كون لديها مجموعة من الإجراءات الاحترازية المتبعة لتوزيع المساعدات والوجبات برمضان للحفاظ على سلامة الأفراد والحد من انتشار الفيروس.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع الجمعيات الخيرية وأبدت استعدادها لاستقبال التبرعات والمساعدات من أصحاب الأيادي البيضاء وتوزيعها على مستحقيها خلال رمضان، لافتاً إلى ضرورة تحلي الأفراد بالمسؤولية المجتمعية للحد من انتشاء «كورونا».