امطار غزيرة بمأرب وسيول تجرف عدة منازل ومخيم للنازحين والدفاع المدني يوجه دعوة هامة للمواطنين «صور»

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شهدت محافظة مأرب ، اليوم الاربعاء أمطار غزيرة وعواصف رعدية وسيول جارفة في عدد من احياء المدينة ومديريات المحافظة.
وقال مراسل مأرب برس في مأرب ان السيول جرفت عدة منازل في الاحياء الشمالية لمديرية المجمع عاصمة محافظة مأرب.
واشار الى أن منازل في حي الروضة والمطار وحي الصيانة ، تضررت بسبب الأمطار الغزيرة والسيول والعواصف.
الى ذلك تحدثت مصادر محلية لمأرب برس عن اضرار كبيرة لحقت بمخيمات النازحين في عدة مناطق بمحافظة مأرب.
وجرفت سيول الأمطار خيام النازحين في مخيم السويداء كما يظهر في الصورة المرفقة، فيما تحدث ناشطون عن وفاة نازحين، بسبب تدفق السيول التي جرفت خيامهم.
بدوره دعا الدفاع المدني بشرطة محافظة مأرب، المواطنين الساكنين بالقرب من مجرى وممرات السيول والمصبات المائية الى أخذ الحيطة والحذر مما قد تسببه هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة وما يصاحبها من رياح واعاصير قوية قد تشكل خطر على حياتهم.