الأربعاء 15 إبريل-نيسان 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - سبوتنيك

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توقع أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، تفكك الولايات المتحدة، في مرحلة ما بعد فيروس "كورونا".

وقال رضائي: من المحتمل أن تتحول أمريكا إلى رابطة دول مستقلة في مرحلة ما بعد فيروس كورونا، مضيفا أن "نفقات تجييش القوات العسكرية وفشل الحكومة الأمريكية في أدائها وعدم ثقة الولايات بها، تعمل كلها كقنبلة موقوتة"؛

حسب وكالة "فارس" الإيرانية. وكانت السلطات الصحية في إيران، قد أعلنت صباح اليوم، استئناف الأعمال التجارية منخفضة المخاطر مع الإبقاء على القيود المفروضة من قبل لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19" في البلاد.

. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 98 حالة وفاة بفيروس كورونا، في الأربع والعشرين الساعة الماضية، مؤكدة أن عدد الوفيات بلغ 4777. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، تجاوز 76 ألفا بعد تسجيل 1512 إصابة جديدة.