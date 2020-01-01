انجاز جديد لقوات الأمن بمحافظة مأرب

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أعلن مسؤول أمني يمني، ضبط أكثر من 768 كيلوغراماً من الحشيش المخدر بمحافظة مأرب، شمال شرقي البلاد، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال قائد فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، العميد عبدالغني شعلان، إن هذه الكمية تم ضبطها عند إحباط ثلاث عمليات تهريب. وقد ضُبِط على ذمتها 7 متهمين، تم إحالة ملفاتهم إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت تجارة المخدرات ارتفاعاً كبيراً في اليمن، حيث تتدفق هذه المواد عبر طرق التهريب إلى مناطق سيطرة الحوثيين. وقد تمكنت قوات الأمن اليمنية من ضبط عشرات الشحنات في محافظات عديدة، وسط معلومات استخباراتية عن تورط النظام الإيراني في هذه التجارة.
وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة، وكانت هذه المواد في طريقها للحوثيين الذين يستخدمون تجارة الممنوعات لتمويل حربهم.
يذكر أن قضايا المخدرات المسجلة لدى النيابة الجزائية المتخصصة في مأرب خلال العام الماضي بلغت 64 قضية، يُتهم فيها 157 شخصاً، بينهم 51 متهماً مازالوا فارين من وجه العدالة. كما بلغت كمية الحشيش المضبوطة فيها 4705 كيلوغرامات.