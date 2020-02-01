انجاز جديد لقوات الأمن بمحافظة مأرب قائد اللواء127: قتلى وجرحى مليشيا الحوثي في الجوف شبكة حقوقية توثق 70مدنيا برصاص وألغام الحوثيين اجتماع في مأرب لمناقشة خطة استكمال المطار ضبط 768كيلو حشيش بمأرب خلال يناير الماضي الحوثيون يوثقون لحظة إسقاط مقاتلة سعودية من نوع تورنادو والتحالف يقر بسقوطها مقتل 30حوثي في غارات للتحالف شمال اليمن انقطاع تام للكهرباء بعدن بسبب خلل فني صحيفة عبرية: أبوظبي في وضع معقد وعليها الاختيار بين إسرائيل أو إيران مؤسسة دولية شهيرة تكشف عن أكثر زعماء المسلين شعبية في العالم
قال قائد اللواء 127 مشاة العميد الركن عبدالله الضاوي إن المعارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية في الجوف لاتزال مستمرة وسقط فيها مئات القتلى والجرحى بنيران الجيش الوطني خلال الايام الماضية واسناد مقاتلات التحالف العربي.
وأكد الضاوي أن قوات الجيش الوطني ترابط في مواقعها بجبال الساقية والمقاطع في الجبهات المحاذية لجبال يام شمال شرق صنعاء.
واشار الضاوي إلى أن مقاتلات للتحالف العربي شاركت بفاعلية خلال المعارك واستهدف المليشيات وتعزيزاتها وكبدتها خسائر كبيرة.
وتشهد جبهات جبال الساقية والمقاطع والمحزمات معارك عنيفة مع المليشيات منذ الأربعاء الماضي. ولاتزال المعارك مستمرة في جبهات الجوف للأسبوع الرابع على التوالي تكبدت فيه المليشيات الانقلابية خسائر كبيرة.