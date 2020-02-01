قائد اللواء127: قتلى وجرحى مليشيا الحوثي في الجوف

الأحد 16 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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قال قائد اللواء 127 مشاة العميد الركن عبدالله الضاوي إن المعارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية في الجوف لاتزال مستمرة وسقط فيها مئات القتلى والجرحى بنيران الجيش الوطني خلال الايام الماضية واسناد مقاتلات التحالف العربي.

وأكد الضاوي أن قوات الجيش الوطني ترابط في مواقعها بجبال الساقية والمقاطع في الجبهات المحاذية لجبال يام شمال شرق صنعاء.

واشار الضاوي إلى أن مقاتلات للتحالف العربي شاركت بفاعلية خلال المعارك واستهدف المليشيات وتعزيزاتها وكبدتها خسائر كبيرة.

وتشهد جبهات جبال الساقية والمقاطع والمحزمات معارك عنيفة مع المليشيات منذ الأربعاء الماضي. ولاتزال المعارك مستمرة في جبهات الجوف للأسبوع الرابع على التوالي تكبدت فيه المليشيات الانقلابية خسائر كبيرة.