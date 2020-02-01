شبكة حقوقية توثق 70مدنيا برصاص وألغام الحوثيين

الأحد 16 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات

عدد القراءات 204

قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات السبت، إنها وثقت مقتل 70 مدنياً برصاص وألغام الحوثيين خلال الشهر الماضي. وأوضحت الشبكة التي تضم ثلاثة عشر منظمة محلية ودولية، في بيان لها، إن فرقها الميدانية وثقت 19 مدنياً سقطوا بالألغام التي زرعها الحوثيون.

وأضافت بأن اثنين وثمانين مدنياً جرى خطفهم من قِبل عناصر الحوثيين، بينهم أربع نساء. وأشارت إلى أن الحوثيين أخفوا قسراً أربعة وعشرين مدنياً من خصومهم، حيث رفضوا الكشف عن أماكن اعتقالهم ورفضوا الاعتراف بحرمانهم من حريتهم. كما سجلت الشبكة 152 انتهاكاً، طالت الأعيان المدنية والممتلكات العامة والخاصة كالاقتحامات والتفتيش ونهب الممتلكات وتفجير المنازل وقصف المساجد ودور العبادة وإحراق المنازل.

ووفق بيان الشبكة، فإن انتهاكات الحوثيين "توزعت بين القتل المباشر والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، بالإضافة إلى تهديدات زراعة الألغام وجرائم القنص وانفجار المقذوفات وقذائف الهاون، واقتحام وتفجير المنازل السكنية الخاصة بالمواطنين بالإضافة إلى المباني والمنشآت الحكومية والخاصة وما في حكمها". وأوضح بأن التقرير وثق عدد كبير من القصص والشهادات لضحايا والمصابين والمعتقلين والجرائم ضد الإنسانية التي ترقى إلى جرائم حرب.