اجتماع في مأرب لمناقشة خطة استكمال المطار

الأحد 16 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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ناقش محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة مع قائد قوات التحالف العربي بالمحافظة اللواء الركن عبد الحميد المزيني، ومدير قطاع النقل في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خطة البرنامج لاستكمال إنجاز مشروع مطار مأرب الدولي.

وأعرب المحافظ عن تقدير السلطة المحلية للاهتمام الذي يوليه المركز بمحافظة مأرب في مختلف المجالات..

مؤكدا أن ما تقدمه المملكة من إسناد أخوي كبير للشعب اليمني وحكومته الشرعية يمثل عنواناً للأخوة الصادقة في هذه الظروف الاستثنائية. من جانبهما أكدا قائد قوات التحالف العربي بالمحافظة ومدير قطاع النقل بالبرنامج السعودي اهتمام قيادة المملكة بمحافظة مأرب، وحرصها على دعم الاستقرار والتنمية في المحافظة التي تشهد حراكاً تنمويا واسعا، وباتت تشكل ملاذاً آمناً لملايين اليمنيين من مختلف المحافظات الخاضعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.