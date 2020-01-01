ضبط 768كيلو حشيش بمأرب خلال يناير الماضي

الأحد 16 فبراير-شباط 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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ضبطت قوات الأمن بمحافظة مأرب أكثر من 768 كيلو جرام من الحشيش المخدر خلال يناير الماضي كانت في طريقها الى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية .

وقال قائد فرع قوات الامن الخاصة بالمحافظة العميد عبدالغني شعلان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الكمية تم ضبطها في النقاط التابعة لقواته في ثلاث عمليات تهريب وضبط على ذمتها سبعة متهمين تم احالة ملفاتهم الى النيابة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.

وأشار الى ان تزايد عمليات الضبط للمخدرات المهربة تؤكد اليقظة الامنية العالية لمنتسبي قوات الأمن الخاصة، واحترافيتهم في اداء مهامهم كما يكشف القدرات والخبرات العالية التي وصلوا اليها في مكافحة التهريب.