انجاز جديد لقوات الأمن بمحافظة مأرب قائد اللواء127: قتلى وجرحى مليشيا الحوثي في الجوف شبكة حقوقية توثق 70مدنيا برصاص وألغام الحوثيين اجتماع في مأرب لمناقشة خطة استكمال المطار ضبط 768كيلو حشيش بمأرب خلال يناير الماضي الحوثيون يوثقون لحظة إسقاط مقاتلة سعودية من نوع تورنادو والتحالف يقر بسقوطها مقتل 30حوثي في غارات للتحالف شمال اليمن انقطاع تام للكهرباء بعدن بسبب خلل فني صحيفة عبرية: أبوظبي في وضع معقد وعليها الاختيار بين إسرائيل أو إيران مؤسسة دولية شهيرة تكشف عن أكثر زعماء المسلين شعبية في العالم
ضبطت قوات الأمن بمحافظة مأرب أكثر من 768 كيلو جرام من الحشيش المخدر خلال يناير الماضي كانت في طريقها الى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية .
وقال قائد فرع قوات الامن الخاصة بالمحافظة العميد عبدالغني شعلان لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الكمية تم ضبطها في النقاط التابعة لقواته في ثلاث عمليات تهريب وضبط على ذمتها سبعة متهمين تم احالة ملفاتهم الى النيابة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.
وأشار الى ان تزايد عمليات الضبط للمخدرات المهربة تؤكد اليقظة الامنية العالية لمنتسبي قوات الأمن الخاصة، واحترافيتهم في اداء مهامهم كما يكشف القدرات والخبرات العالية التي وصلوا اليها في مكافحة التهريب.