الحوثيون يوثقون لحظة إسقاط مقاتلة سعودية من نوع تورنادو والتحالف يقر بسقوطها

الأحد 16 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 453

نشرت جماعة "الحوثي" اليمنية مقطع فيديو، السبت، قالت إنه "يوثق" لحظة إسقاط مقاتلة سعودية من طراز تورنادو فوق محافظة الجوف (شمال)، التي أقرت المملكة في وقت سابق بسقوطها، دون اتهام أحد بذلك.

ويظهر في الفيديو، الذي بثته فضائية "المسيرة" التابعة للجماعة، ما يبدو أنه صاروخ أرض جو ينطلق ليلا باتجاه هدف في السماء. ثم يُسمع صوتا يقول إن الطائرة أصيبت، فيما لم يتم يتسن لـ"الأناضول" التأكد من صحة مقطع الفيديو. والجمعة، أعلن المتحدث باسم جماعة "الحوثيين" يحيى سريع، إسقاط قوات الجماعة لطائرة حربية من طراز "تورنيدو" تابعة للتحالف العربي في سماء الجوف، حسب موقع قناة "المسيرة" الحوثية.

وفي وقت سابق السبت، أعلن "التحالف العربي"، في بيان، سقوط إحدى طائراته المقاتلة من النوع ذاته الجمعة، وهي تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، خلال تنفيذها مهمة إسناد للجيش اليمني بمحافظة الجوف. ومساء السبت، أضاف التحالف في بيان ثانٍ، إنه "تم تنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط الطائرة، ونقل جرحى للعلاج داخل السعودية".

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة، ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.