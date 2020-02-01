مقتل 30حوثي في غارات للتحالف شمال اليمن

الأحد 16 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت جماعة الحوثي، سقوط 30 قتيلا من المدنيين، وعددا من الجرحى في إحصائية أولية، جراء تعرضهم، السبت، لغارات جوية شنها طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية بمحافظة الجوف، شمالي اليمن.

ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، عن الناطق باسم ما يسمى وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الجماعة (غير معترف بها دوليا)، يوسف الحاضري، قوله، إن:"30 قتيلا وعددا من الجرحى، بينهم نساء وأطفال، سقطوا كحصيلة أولية جراء غارات العدوان السعودي الأمريكي (التحالف) على مديرية المصلوب في محافظة الجوف".

وأشار الحاضري إلى أن "التحليق المكثف لطيران التحالف يحول دون استكمال انتشال جثامين القتلى وإسعاف الجرحى". وتابع: "الطيران استهدف المواطنين في مكان سقوط الطائرة المعادية التي أسقطتها الدفاعات الجوية مساء الجمعة، وكذلك منازل المواطنين القريبة من مكان السقوط".

وفي وقت سابق السبت، ذكرت قناة "المسيرة"، أن "طيران العدوان (التحالف) استهدف المواطنين أثناء تجمعهم عند حطام الطائرة التي تم إسقاطها من قبل مسلحي الجماعة، مساء أمس (الجمعة) في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف".

وتحدثت سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين في الحادثة. والجمعة، أعلن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، أن جماعته أسقطت طائرة حربية من طراز "تورنيدو" تابعة للتحالف العربي، في محافظة الجوف. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل التحالف حول ما أعلنه الحوثيون، بشأن سقوط الضحايا المدنيين أو إسقاط الطائرة الحربية. وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة، ومسلحي "الحوثيين" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين. وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.