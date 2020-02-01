مؤسسة دولية شهيرة تكشف عن أكثر زعماء المسلين شعبية في العالم

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كشف استطلاع عالمي أجرته مؤسسة أبحاث دولية عن قائمة أكثر الزعماء المسلمين شعبية في العالم , وأجرى الاستطلاع مؤسسة "غالوب" الدولية للأبحاث تحت عنوان "مؤشر غالوب الدولي السنوي لقادة العالم".
وجاء الرئيس التركي في المرتبة الخامسة ضمن أكثر الزعماء شعبية في العالم، فيما تصدرت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" القائمة بحصولها على 46% من المستطلع آرائهم.
وحل في المرتبة الثانية الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، بواقع 40%، وبعده الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين" بحصوله على نسبة 36%.
وظهر الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب" في المرتبة الخامسة بحصوله على 31%، ومن ثم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان حاصلا على 30%.
وتساوى مع "أردوغان" في القائمة، بحسب مؤشر غالوب، رئيس الوزراء البريطاني، "بوريس جونسون" الذي نال أيضا نسبة 30%.
وفي إطار العالم الإسلامي، تصدر "أردوغان" القائمة، وتلاه الملك السعودي "سلمان بن عبد العزيز"، بواقع 25%، ومن ثم الرئيس الإيراني، "حسن روحاني".