آخر الاخبار

مؤسسة دولية شهيرة تكشف عن أكثر زعماء المسلين شعبية في العالم ”العرادة“ يبحث مع التحالف العربي والبرنامج السعودي التعاون العسكري والتنموي معارك عنيفة في ”الجوف“.. هجوم حوثي في ”الساقية“ والطيران يشارك بقوة رجل الامارات الأول في ليبيا يعلن تحديه مجلس الأمن كواليس وقوف ”دحلان“ وراء الاغتيالات باليمن حشد 16 دبابة عسكرية بالتعاون مع أصدقائه ليخطب فتاة يحبها – شاهد بالفيديو وزير الخارجية السعودي: التصعيد الأخير في اليمن لم يضر بالمحادثات مع الحوثيين عبر قنوات خلفية محافظة جنوبية تحقق إيرادا يفوق 43 مليار ريال كجمارك فقط في عام 2019 كورونا يضرب فيس بوك في مقتل عقوبة أوروبية مزدوجة على نادي شهير يملكه منصور بن زايد

مؤسسة دولية شهيرة تكشف عن أكثر زعماء المسلين شعبية في العالم

الأحد 16 فبراير-شباط 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 191

كشف استطلاع عالمي أجرته مؤسسة أبحاث دولية عن قائمة أكثر الزعماء المسلمين شعبية في العالم , وأجرى الاستطلاع مؤسسة "غالوب" الدولية للأبحاث تحت عنوان "مؤشر غالوب الدولي السنوي لقادة العالم".

وجاء الرئيس التركي في المرتبة الخامسة ضمن أكثر الزعماء شعبية في العالم، فيما تصدرت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" القائمة بحصولها على 46% من المستطلع آرائهم.

وحل في المرتبة الثانية الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، بواقع 40%، وبعده الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين" بحصوله على نسبة 36%.

وظهر الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب" في المرتبة الخامسة بحصوله على 31%، ومن ثم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان حاصلا على 30%.

وتساوى مع "أردوغان" في القائمة، بحسب مؤشر غالوب، رئيس الوزراء البريطاني، "بوريس جونسون" الذي نال أيضا نسبة 30%.

وفي إطار العالم الإسلامي، تصدر "أردوغان" القائمة، وتلاه الملك السعودي "سلمان بن عبد العزيز"، بواقع 25%، ومن ثم الرئيس الإيراني، "حسن روحاني".

 
إقراء أيضاً
رجل الامارات الأول في ليبيا يعلن تحديه مجلس الأمن
نكاية في دولة خليجية .. استقبال حافل لأردوغان في باكستان
السعودية توجه رسالة واضحة لـ إيران
بعد دعوته للتطبيع.. رد موجع من مذيعة الجزيرة على مستشار بن زايد
إيران تكشف عن رسالة وصلتها من السعودية بعد مقتل سليماني .. تفاصيل
صحيفة امريكية تكشف معلومات جديدة عن علاقة الامارات بإيران ودور سليماني وتواصلها
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس