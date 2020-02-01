”العرادة“ يبحث مع التحالف العربي والبرنامج السعودي التعاون العسكري والتنموي

السبت 15 فبراير-شباط 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ مأرب

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ناقش محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، السبت 15 فبراير/شباط، مع قائد قوات التحالف العربي بالمحافظة اللواء الركن عبد الحميد المزيني، ومدير قطاع النقل في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشبب القحطاني تعزيز أوجه التعاون في المجالات العسكرية والتنموية في المحافظة.

كما ناقش اللقاء المشاريع الإستراتيجية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر برنامج تنمية وإعمار اليمن، ومنها استكمال مشروع مطار مأرب الدولي، حيث استمع المحافظ إلى خطة البرنامج لاستكمال إنجاز مشروع مطار مأرب الدولي الذي يجري العمل فيه لاستكماله خلال المرحلة المقبلة.

وفي اللقاء أكد المحافظ العرادة أهمية مشروع مطار مأرب الدولي كمشروع استراتيجي هام سيربط مأرب بمحيطها الإقليمي والعربي، وما يمثله من رافد حيوي واقتصادي هام سواءً للمحافظة أو المحافظات المجاورة أو على المستوى الوطني.

وأعرب محافظ المحافظة عن شكر السلطة المحلية للاهتمام الذي يوليه الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ،ودعمهم الكبير للمحافظة في مختلف المجالات.

من جانبهما أكدا قائد قوات التحالف العربي بالمحافظة ومدير قطاع النقل بالبرنامج السعودي اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بمحافظة مأرب، وحرصها على دعم الاستقرار والتنمية في المحافظة التي تشهد حراكاً تنمويا واسعا، وباتت تشكل ملاذاً آمناً لملايين اليمنيين من مختلف المحافظات الخاضعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.