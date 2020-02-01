معارك عنيفة في ”الجوف“.. هجوم حوثي في ”الساقية“ والطيران يشارك بقوة

السبت 15 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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اندلعت، السبت 15 فبراير/شباط، معارك عنيفة في جبهة الساقية جنوب غرب محافظة الجوف (شمال اليمن)، شارك فيها طيران التحالف العربي، وكبد مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة.

وقالت مصادر ميدانية لـ”مأرب برس“، ان مليشيا الحوثي شنت، صباح اليوم، هجوم في سلسة جبال الساقية، وحاولت التسلل الى مواقع الجيش الوطني والسيطرة عليها.

وأشارت إلى ان معارك عنيفة اندلعت، تمكنت قوات الجيش الوطني على إثرها من افشال الهجوم وصده، مؤكدة سقوط العشرات من مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

مقاتلات التحالف العربي بدورها شنت غارات جوية استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية كانت في طريقها الى سلسلة جبال الساقية المحاذية لجبال يام، مشيرة الى اعطاب عربات حوثية ومقتل عدد من عناصر المليشيا.

من جانبه، أكد قائد قائد اللواء 127 مشاة العميد الركن عبدالله الضاوي، ثبات قوات الجيش الوطني في مواقعها بجبال الساقية والمقاطع في الجبهات المحاذية لجبال يام شمال شرق صنعاء.

واشار قائد اللواء 127 الى ان مقاتلات التحالف شاركت بفاعلية خلال المعارك واستهدفت المليشيات وكبدتهم خسائرة في الارواح والعتاد.

وتشهد جبهات جبال الساقية والمقاطع والمحزمات معارك عنيفة مع المليشيات، منذ الاربعاء الماضي، ولم تحرز فيه المليشيات اي تقدم.

ولاتزال المعارك مستمرة في جبهات الجوف للاسبوع الرابع على التوالي تكبدت فيه المليشيات مئات القتلى وتدمير عشرات الاليات العسكرية.