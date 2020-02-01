وزير الخارجية السعودي: التصعيد الأخير في اليمن لم يضر بالمحادثات مع الحوثيين عبر قنوات خلفية

السبت 15 فبراير-شباط 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، السبت 15 فبراير/شباط، إن موقف بلاده في اليمن كان دوما داعما للحل السياسي.

وقال الوزير السعودي في تصريحات على هامش مؤتمر برلين للأمن في الميونخ: "نفضل الحل السياسي في اليمن عبر الحوار برعاية أممية".

​وتابع "هناك طرف واحد فقط وراء عدم الاستقرار في المنطقة“، بحسب قناة العربية.

​وأضاف الوزير "نأمل أن يركز الحوثيون على مصالح اليمن وليس إيران".

كما ذكر الوزير أن التصعيد الأخير للعنف في اليمن لم يصل بعد إلى مرحلة الإضرار بمحادثات السلام مع الحوثيين عبر قنوات خلفية.